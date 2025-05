Το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού επιστρέφει δυναμικά στην καλοκαιρινή Αθήνα! Από τα τέλη Μαΐου μέχρι και τον Οκτώβριο, περισσότερα από 50 ραντεβού στην κορυφή του πιο μαγευτικού φυσικού σκηνικού της πόλης, έρχονται σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που επιμελείται η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Από δυνατά ονόματα της ελληνικής και της παγκόσμιας μουσικής σκηνής μέχρι παραστάσεις θεάτρου, stand-up comedy, κορυφαία θεάματα αλλά και μεγάλες συνεργασίες με σημαντικά φεστιβάλ της πόλης, όπως το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, το Rockwave Festival, το Plisskën και το Release Athens, όλα τα βράδια μας στον Λόφο μετατρέπονται σε μοναδικές εμπειρίες που μένουν αξέχαστες.

Το πρόγραμμα του Λυκαβηττού:

Η αυλαία ανοίγει με τη μεγάλη επιστροφή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο θέατρο του Λυκαβηττού, χώρο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του. Με αφορμή τα 70 χρόνια του Φεστιβάλ και σε συνεργασία με την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, η οποία διαχειρίζεται το θέατρο, η φετινή επετειακή διοργάνωση παρουσιάζει στον Λυκαβηττό τέσσερις μοναδικές συναυλιακές βραδιές που ενώνουν ήχους και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από την Τετάρτη 28 Μαΐου έως και την 1 Ιουνίου, θα εμφανιστούν οι Ζερόμ Καλούτα, η Idra Kayne, η Ladele, οι Urban Lynx (MC Yinka - MC Dash), ο Άγγελος Αγγέλου, ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος και η μπάντα των Iota, οι Βρετανοί Spiritualized που φέρνουν την ψυχεδελική τους αύρα στην Αθήνα, η Arca που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με ένα μοναδικό show ηλεκτρονικής μουσικής, η Εβίτα Μάντζι, η Nalyssa Green και το εναλλακτικό μουσικό βαριετέ της.

Ο Ιούνιος συνεχίζεται με τρία ονόματα που έρχονται στον Λυκαβηττό από το Plisskën. Ξεκινάμε με ένα τριήμερο απόλυτης ψυχεδελικής ενέργειας, στις 4, 5 & 6 Ιουνίου, καθώς οι Αυστραλοί King Gizzard & The Lizard Wizard ανεβαίνουν στη σκηνή με διαφορετικό setlist κάθε βράδυ προσκαλώντας το κοινό στο εμβληματικό «Gizzverse» τους. Το Σάββατο 7 Ιουνίου ακολουθεί ο Caribou, το μουσικό πρότζεκτ του πρωτοποριακού Dan Snaith, σε ένα live με πολυεπίπεδα synths, εκρηκτικά κρουστά και καθηλωτικά visuals που στήνουν μια υπνωτιστική, εκστατική ατμόσφαιρα με guest την Γαλλοκαναδή παραγωγό Marie Davidson, ενώ η Κυριακή 8 Ιουνίου έρχεται γεμάτη ένταση, ρυθμό και ηλεκτρισμό, καθώς υποδεχόμαστε τους Νεοϋορκέζους TV on the Radio σε ένα εκρηκτικό live με special guests τους Maruja.

Το επετειακό Rockwave Festival που φέτος γιορτάζει τα 30 του χρόνια παρουσιάζει –με άκρως πολυδιάστατη διάθεση– συνολικά 8 συναυλίες στο Λυκαβηττό. Η αρχή γίνεται με δύο ραντεβού που εγκαινιάζουν τα φετινά «Rockwave Nights»: τη Δευτέρα 9 Ιουνίου, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης με την ιστορική του μπάντα γιορτάζει 25 χρόνια από την ηχογράφηση του εμβληματικού live album «Εκτός Τόπου και Χρόνου», ενώ την επόμενη μέρα, Τρίτη 10 Ιουνίου, τη σκυτάλη παίρνει ο παγκόσμιας φήμης τρομπετίστας Ibrahim Maalouf, με ένα πολυσχιδές πρόγραμμα που ενώνει παραδοσιακά μοτίβα, τζαζ αυτοσχεδιασμό και σύγχρονη μουσική έκφραση.

Η Κρήτη ανεβαίνει στην κορυφή της Αθήνας την Τετάρτη 11 Ιουνίου, με τη συναυλία-γιορτή του Βασίλη Σκουλά με τίτλο «Η Κρήτη του χθες και του σήμερα». Στο πλευρό του σπουδαίου λυράρη και ερμηνευτή θα βρεθεί ο Παντελής Θαλασσινός και σημαντικοί εκπρόσωποι της σύγχρονης κρητικής σκηνής. Το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Ιουνίου, η Νατάσσα Μποφίλιου επιστρέφει με το αφιέρωμα «Μες στους ανθισμένους κήπους», τιμώντας τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, σε μια παράσταση που συνδυάζει τη μουσική, το θέατρο και την ιστορική μνήμη με ποιητική ευαισθησία, ενώ τη Δευτέρα 16 Ιουνίου, ο αυθεντικός λαϊκός ερμηνευτής Γιώργος Μαργαρίτης, πλαισιωμένος από αγαπημένους του συναδέλφους, ανατρέχει στις μεγάλες στιγμές της προσωπικής του δισκογραφίας σε μια βραδιά όπου «Μιλάει η καρδιά».

Συνέχεια με ενέργεια στα ύψη, καθώς την Πέμπτη 19 Ιουνίου οι Ισλανδοί KALEO μάς χαρίζουν μια βραδιά γεμάτη εναλλαγές από εκρηκτικό rock μέχρι σκοτεινά blues και κινηματογραφικές μπαλάντες, ενώ δύο ημέρες μετά, το Σάββατο 21 Ιουνίου, καλωσορίζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα έναν ζωντανό θρύλο της παγκόσμιας μουσικής: ο Sir Tom Jones έρχεται στο θέατρο του Λυκαβηττού και με την απαράμιλλη φωνή και ενέργειά του μας ταξιδεύει σε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της 60χρονης πορείας του.

Το Rockwave Festival 2025 επιστρέφει με ακόμα πέντε, πλούσια σε ποικιλία «Rockwave Nights»: Την Τρίτη 24 Ιουνίου, δύο κορυφαίοι ερμηνευτές, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Μάριος Φραγκούλης, ενώνουν τις φωνές τους για μια λυρική σύμπραξη που υπόσχεται συγκίνηση. Την Τετάρτη 25 Ιουνίου, οι θρυλικοί Opeth με το σκοτεινό και ατμοσφαιρικό progressive metal τους, θα βρεθούν ξανά στον Λόφο έχοντας μαζί τους τους δυναμικούς εκπροσώπους της ελληνικής prog σκηνής, Mother of Millions. Την Πέμπτη 26 Ιουνίου, οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Blind Guardian, στήνουν μια επική βραδιά fantasy power metal μαζί με τους νεότερους Beast in Black που εκπροσωπούν το φουτουριστικό πρόσωπο του είδους. Την Τρίτη 1η Ιουλίου, ο αισθαντικός Ιταλός ερμηνευτής Mario Biondi μάς προσκαλεί σε ένα μαγευτικό ταξίδι με soul, jazz και R&B νότες, με τη χαρακτηριστική βαθιά φωνή του να γεμίζει τη βραδιά με πάθος, και, τέλος, την Τετάρτη 2 Ιουλίου, ο Σταύρος Ξαρχάκος παρουσιάζει το εμβληματικό «Ρεμπέτικο», με μία μεγάλη ορχήστρα και τις φωνές της Ηρώς Σαΐα και του Ζαχαρία Καρούνη, σε μια μοναδική επετειακή συναυλία που φέρνει το λαϊκό αριστούργημα στο θέατρο του Λυκαβηττού.

Η πρώτη θεατρική παράσταση στον Λυκαβηττό για φέτος έρχεται το Σάββατο 5 Ιουλίου. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος γίνεται «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» ενσαρκώνοντας τον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου, του δαιμόνιου υπηρέτη που προσπαθεί να εξυπηρετήσει δύο αφεντικά ταυτόχρονα δημιουργώντας ένα αξεπέραστο μωσαϊκό παρεξηγήσεων, κωμικών καταστάσεων και διαχρονικών σχολίων για την ανθρώπινη φύση. Η αριστουργηματική κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, με τη Φαίη Ξυλά να αναλαμβάνει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Λίγες μέρες αργότερα, την Τετάρτη 9 και Πέμπτη 10 Ιουλίου, τον Λυκαβηττό καταλαμβάνουν millenials σε…έκρηξη νοσταλγίας, καθώς, οι Erreway, το συγκρότημα που γεννήθηκε μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Rebelde Way», εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τα τραγούδια που γνώρισαν τεράστια επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Την Παρασκευή 11 Ιουλίου, οι Solmeister, Marseaux και WNC ενώνουν δυνάμεις σε μια ξεσηκωτική συναυλία που γιορτάζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των Cool Kids, ενώ το Σάββατο 12 Ιουλίου το κλίμα αλλάζει και στον Λυκαβηττό έρχονται οι «Νύχτες Μαγικές», ένα αφιέρωμα στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού με τους Γλυκερία, Κώστα Μακεδόνα, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Χριστίνα Μαξούρη, Σοφία Παπάζογλου και Μπάμπη Τσέρτο.

Θεατρικό διήμερο ακολουθεί λίγο αργότερα: την Πέμπτη 17 Ιουλίου «πετάμε» ξανά με τους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, καθώς η επιτυχημένη παράσταση του Άρη Μπινιάρη ανοίγει και φέτος φτερά, με τους Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και Γιώργο Χρυσοστόμου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους να αναζητούν μια νέα, ουτοπική πολιτεία στον ουρανό μαζί με μία πλειάδα εξαιρετικών ηθοποιών. Την Παρασκευή 18 Ιουλίου, η Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη μεταμορφώνει την όπερα «Ο Μαγικός Αυλός» του Μότσαρτ σε ένα μουσικό παραμύθι για μικρούς και μεγάλους, πλημμυρισμένο από τις υπέροχες μελωδίες του σπουδαίου συνθέτη, με τη σκηνοθεσία να συνυπογράφουν οι Κάρμεν Ρουγγέρη και Χριστίνα Κουλουμπή.

Η μοναδική Beth Gibbons, η μαγική φωνή των Portishead, έρχεται με την υποστήριξη του Release Athens την Κυριακή 20 Ιουλίου στον Λυκαβηττό στο πλαίσιο της περιοδείας για την κυκλοφορία του solo album της, «Lives Outgrown», με τον Bill Ryder-Jones των The Coral ως special guest. Λίγες μέρες αργότερα, συνεχίζουμε με δύο βιρτουόζους της ηλεκτρικής κιθάρας, τους Joe Satriani και Steve Vai, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και περιοδεύουν για πρώτη φορά στην Ευρώπη ως συγκρότημα με τη νεοσύστατη SATCHVAI band τους. Τη Δευτέρα 28 Ιουλίου ξεσηκώνουν και την Αθήνα, καθώς έρχονται ως το όγδοο και τελευταίο ραντεβού του επετειακού Rockwave Festival με τον Λυκαβηττό για φέτος.

Τέλος, το πρώτο μέρος των εκδηλώσεων στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού ολοκληρώνεται την Τετάρτη 30 Ιουλίου, με τον καταιγιστικό Αλέξανδρο Τσουβέλα να ανεβαίνει στη σκηνή με τη νέα του stand-up παράσταση με τίτλο «Εξωγήινος», σε μια απολαυστική solo performance.

Από τα τέλη Αυγούστου, θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος του προγράμματος του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού.

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να εμπλουτιστεί ή/και να τροποποιηθεί.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ: https://cultureisathens.gr/dimotiko-theatro-lykavittou-2025/

Δούκας: «Φέτος, δίνουμε περισσότερους από 50 λόγους στους Αθηναίους να ανέβουν στον Λόφο»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού δεν είναι απλά ένας εμβληματικός χώρος πολιτισμού – είναι ένα τοπόσημο που ανήκει σε όλους και όλες. Φέτος, δίνουμε περισσότερους από 50 λόγους στους Αθηναίους να ανέβουν στον Λόφο: σε όσους αγαπούν τη μουσική, το θέατρο, την τέχνη, αλλά και τη συλλογική καλοκαιρινή πολιτιστική εμπειρία κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Από την κορυφή του Λυκαβηττού, η Αθήνα μάς εμπνέει και ο πολιτισμός μάς ενώνει».

Πληροφορίες πρόσβασης:

Η πρόσβαση στον Λόφο του Λυκαβηττού για τις ημέρες και ώρες που διοργανώνονται εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού είναι ελεύθερη για τους πεζούς και για τα δίκυκλα. Οι οδηγοί τους μπορούν να σταθμεύουν στο πάρκινγκ ακολουθώντας τις οδηγίες του προσωπικού. Με σεβασμό προς το περιβάλλον του Λόφου, και για την αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην ευρύτερη περιοχή, η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Θεάτρου επιτρέπεται μόνο σε ΑμεΑ, σε άτομα άνω των 60 ετών, καθώς και στα ταξί για αποβίβαση ή επιβίβαση. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με τη χρήση shuttle bus, το οποίο πραγματοποιεί κυκλικά δρομολόγια προς το Θέατρο από τις 19:00 έως τις 21:30, ξεκινώντας από την οδό Σαρανταπήχου (στροφή προς μονοπάτι Λυκαβηττού, οι ώρες προσαρμόζονται βάσει των εκδηλώσεων). Μετά το πέρας της εκδήλωσης, το shuttle bus θα εξυπηρετεί την κατάβαση του κοινού από το Θέατρο. Προτεραιότητα θα έχουν ηλικιωμένοι, έγκυες και άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες.

