Ηταινία Un Simple Accident, σε σκηνοθεσία του Ιρανού δημιουργού Τζαφάρ Παναχί, παλιού αγαπημένου του φεστιβάλ των Καννών, απέσπασε το Χρυσό Φοίνικα. Η βράβευση επισφράγισε έναν διαγωνισμό που θεωρήθηκε από πολλούς ως ο πιο έντονος των τελευταίων ετών.

Η ανακοίνωση έγινε δεκτή με επευφημίες και παρατεταμένο χειροκρότημα στην αίθουσα Grand Lumière, όπως αναφέρουν οι New York Times. Ο βαθιά συγκινημένος Παναχί, συνοδευόμενος από τους ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν – μερικοί από τους οποίους ξέσπασαν σε κλάματα – δεν έβγαλε τα γυαλιά ηλίου του κατά την παραλαβή του βραβείου.

Στον Παναχί, παλιό γνώριμο του φεστιβάλ είχε μέχρι πρόσφατα απαγορευτεί να γυρίζει ταινίες στο Ιράν ή να ταξιδεύει στο εξωτερικό. Αν και ο περιορισμός έχει αρθεί, το Un Simple Accident γυρίστηκε στα κρυφά.

Η ταινία παρακολουθεί μια ομάδα ανδρών και γυναικών που ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού ένας εξ αυτών απαγάγει έναν άνδρα που πιστεύουν ότι τους βασάνισε στη φυλακή. Ο Παναχί, ο οποίος έχει φυλακιστεί αρκετές φορές, άντλησε έμπνευση από ιστορίες συγκρατουμένων του στη φυλακή Εβιν της Τεχεράνης.

Η απονομή του Χρυσού Φοίνικα στον Παναχί επισφράγισε ένα φεστιβάλ που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ένα από τα πιο δυνατά των τελευταίων ετών. Για κάποιους, οι επιλογές αποτέλεσαν καθησυχαστική ένδειξη πως η τέχνη συνεχίζει να αντέχει — και να ακμάζει — παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία.

Ο Χρυσός Φοίνικας απονεμήθηκε από εννεαμελή κριτική επιτροπή υπό την προεδρία της Γαλλίδας ηθοποιού Ζιλιέτ Μπινός. «Φίλοι μου, αυτό είναι το τέλος — ήταν τόσο υπέροχο», είπε απευθυνόμενη στους υπόλοιπους κριτές, μεταξύ των οποίων ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέρεμι Στρονγκ και η Ινδή σκηνοθέτις Παγιάλ Καπαδία.

Δεν προκάλεσε έκπληξη ούτε το ειδικό βραβείο στον Κινέζο σκηνοθέτη Μπι Γκαν για το Resurrection, ένα ελεγειακό ταξίδι στην ιστορία του σινεμά.

Η σκηνοθέτις Κοραλί Φαρζιάρ (The Substance) απένειμε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Sentimental Value, ένα τρυφερό, οπτικά παιγνιώδες οικογενειακό δράμα από τον Νορβηγό Γιοακίμ Τρίερ, γνωστό για το The Worst Person in the World.

«Είμαι πολύ συγκινημένος», δήλωσε ο ψύχραιμος Τρίερ. Δείχνοντας προς το κοινό, μοιράστηκε το βραβείο με τους ηθοποιούς του, ανάμεσά τους οι Στέλαν Σκάρσγκαρντ και Ρενάτε Ρέινσβε, που υποδύονται πατέρα και κόρη σε μια ιστορία για την τέχνη, την οικογένεια και τα «φαντάσματα» που τους στοιχειώνουν. Οπως και άλλοι νικητές, ο Τρίερ εξήρε τη δέσμευση των Καννών στον κινηματογράφο της μεγάλης οθόνης.

Το Βραβείο της Επιτροπής, που απονεμήθηκε από την Αμερικανίδα ηθοποιό Νταβάιν Τζόι Ράντολφ, μοιράστηκαν δύο πολύ διαφορετικές ταινίες: το Sirât και το Sound of Falling. Το πρώτο, από τον Γαλλοϊσπανό σκηνοθέτη Ολιβιέ Λαξ, αφηγείται την ιστορία ενός πατέρα που αναζητά την αγνοούμενη κόρη του στο Μαρόκο και καταλήγει σε μια έρημο. Το δεύτερο, της Γερμανίδας Μάσα Σιλίνσκι, είναι μια ιστορία φαντασμάτων.

Το βραβείο καλύτερου ηθοποιού, που απένειμε η Ισπανίδα Ρόσι ντε Πάλμα, απονεμήθηκε στον Βάγκνερ Μούρα, πρωταγωνιστή του βραζιλιάνικου δράματος The Secret Agent, για έναν άνδρα που καταδιώκεται στη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της Βραζιλίας. Ο σκηνοθέτης Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο το παρέλαβε εκ μέρους του ηθοποιού, λέγοντας: «Τον αγαπώ πάρα πολύ». Ο ίδιος επέστρεψε στη σκηνή λίγο αργότερα για να παραλάβει και το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, που του απένειμε ο Γάλλος σκηνοθέτης Κλοντ Λελούς, γνωστός για το A Man and a Woman, το οποίο κοσμεί και την αφίσα του φεστιβάλ.

Ο Γάλλος ηθοποιός Ντανιέλ Οτέιγ απένειμε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στη νέα ηθοποιό Νάντια Μελίτι, πρωταγωνίστρια του δράματος The Little Sister της Χάφσια Χερζί.

Το βραβείο Camera d’Or, για καλύτερη πρώτη ταινία, απονεμήθηκε στο The President’s Cake. Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο σκηνοθέτης Χασάν Χαντί δήλωσε πως ήταν η πρώτη ιρακινή ταινία που τιμήθηκε στις Κάννες. Τιμητική μνεία έλαβε επίσης το συγκινητικό νιγηριανό δράμα My Father’s Shadow του Ακινόλα Ντέιβις Τζούνιορ.

