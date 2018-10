Αύριο Τρίτη στις 6 μ.μ. ο κ. Ξανθός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο London School of Economics (LSE)- Department of Health Policy με θέμα «Οικονομική Κρίση και Πολιτική Υγείας στην Ελλάδα: προκλήσεις και μεταρρυθμίσεις».

