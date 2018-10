Η Academia Europaea (The Academy of Europe) ιδρύθηκε το 1988 ως ένας διεθνής μη κυβερνητικός Οργανισμός από επιστήμονες από όλους τους τομείς επιστημών, οι οποίοι είναι εμπειρογνώμονες και καθηγητές στον τομέα του επιστημονικού τους αντικειμένου. Η Ακαδημία στοχεύει να ενθαρρύνει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα στην έρευνα και στη μόρφωση και να προάγει την καλύτερη κατανόηση μεταξύ των πολιτών, όσον αφορά στα οφέλη από τη γνώση και τη μάθηση και από επιστημονικά αντικείμενα που επηρεάζουν την πολιτεία και την ποιότητα της ζωής της.

