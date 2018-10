Ενισχύοντας έμπρακτα το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής», η Lanes πήρε Θέση… στο Greece Race for the Cure .

Με το πλήθος των συμμετοχών να ξεπερνά τους 40.000 δρομείς, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 ο 10 ος αγώνας δρόμου Greece Race for the Cure® , μία διοργάνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής», η οποία έχει καθιερωθεί ως θεσμός στα αθλητικά δρώμενα της χώρας και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του Καρκίνου του Μαστού .

