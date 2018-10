Ο υπουργός Υγείας, απάντησε ότι θα επεξεργαστεί την ιδέα να δημιουργηθεί ένα think tank επιστημόνων υγείας του εξωτερικού που να συνεισφέρει με ιδέες, προτάσεις και γνώσεις ανά τομέα και ειδικότητα στο ΕΣΥ με στόχο την αναβάθμιση της φροντίδας υγείας στη χώρα μας.

