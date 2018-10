12 χρόνια συμπληρώνονται, φέτος, από την πρώτη επέμβαση ρομποτικής χειρουργικής, που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, σηματοδοτώντας την αφετηρία μίας νέας εποχής για την Ιατρική στη χώρα, με εξαιρετικά επιστημονικά αποτελέσματα και σημαντικά οφέλη για τους ασθενείς. Η επαναστατική αυτή μέθοδος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από το από το Δρ. Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, MD, PhD, FACS, Adjunct Professor of Surgery, Ohio State University, USAΠρόεδρο Ελληνικού Τμήματος του Αμερικανικού Κολλεγίων Χειρουργών, Γραμματέα Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής CRSA, Επιστημονικό Διευθυντή Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Διευθυντή Γενικής, Βαριατρικής, Ογκολογικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Επίτιμο Πρόεδρο Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Πρόεδρο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής, επισφραγίζοντας τη δέσμευση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών να επενδύει διαρκώς σε νέες τεχνολογίες αιχμής και στην επιστημονική πρωτοπορία και καινοτομία.

Σε αυτό το διάστημα, στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 8.000 ρομποτικές επεμβάσεις γενικής χειρουργικής, ουρολογίας, γυναικολογίας και παιδοχειρουργικής. Παράλληλα, έχουν σημειωθεί παγκόσμιες πρωτιές, όπως είναι οι πρώτες επεμβάσεις ρομποτικής χολοκυστεκτομής μίας τομής, ρομποτικής ημι-κολεκτομής μίας τομής, ρομποτικής αποκατάστασης διαφραγματοκοίλης για γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ρομποτικής αποκατάστασης κιρσοκήλης μέσω μίας τομής, ρομποτικής αφαίρεσης κύστης περικαρδίου, ρομποτικής θολοπλαστικής μίας τομής, αφαίρεσης κύστεως νεφρού μίας τομής και υστερεκτομής μίας τομής καθώς και επεμβάσεις παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομής Whipple. Παράλληλα, εκπαιδευμένοι ιατροί του Ομίλου υποστήριξαν πολλές επιστημονικές ομάδες ως επίσημος εκπαιδευτής ρομποτικής σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Σερβία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ συμμετείχε και σε επίσημα σεμινάρια μέσω διαδικτύου.

Τα ρομποτικά τμήματα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών αποτελούν διεθνή κέντρα αναφοράς και αριστείας και συνεργάζονται με Πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, η Κλινική Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Βαριατρικής και Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών είναι αναγνωρισμένη και διαπιστευμένη ως Παγκόσμιο Κέντρο Αριστείας για Βαριατρική και Μεταβολική Χειρουργική από το International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO).

Με την αφορμή της συμπλήρωσης των 12 χρόνων Ρομποτικής Χειρουργικής στην Ελλάδα, από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, ο Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η ομάδα μας συμπληρώνει δώδεκα χρόνια εφαρμογής του πιο φιλόδοξου και καινοτόμου προγράμματος του 21ου αιώνα στο χώρο της χειρουργικής, που εισήγαγε πρώτος στην Ελλάδα ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος συνεχίζει να μας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τη ρομποτική τεχνολογία, επιτρέποντάς μας να πρωτοπορούμε διεθνώς και να αισθανόμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε το καλύτερο στους ασθενείς που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια, μετρώντας χιλιάδες επιτυχημένες επεμβάσεις και σημαντικές βραβεύσεις σε διεθνή συνέδρια».