4. Κατά την 9η Νοεμβρίου 2018 και την 12η Νοεμβρίου 2018, η οποία είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης (η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ο Προτείνων κατείχε συνολικά 215.189.466 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 70,38% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε οι CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., CVC Capital Partners 2013 PCC, CVC MMXII Limited, CVC Portfolio Holdings Limited, CVC Group Holdings L.P., CVC Capital Partners Finance Limited, CVC Capital Partners VI Limited, Hippocrates Holdings Jersey Limited, Hellenic Healthcare S.à.r.l, Μετροπόλιταν Τζένεραλ Α.Ε., Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα Α.Ε., SKIA World Ltd και Group Medical Purchasing Ε.Π.Ε., που αποτελούν πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα (κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο (ε) του Νόμου), κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την 9η Νοεμβρίου 2018.

