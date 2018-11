«Όπως όλοι γνωρίζετε, η Ευρώπη βρίσκεται, πλέον, σε ένα κρίσιμο «σταυροδρόμι» αλλαγών και λήψης σημαντικών αποφάσεων: να ακολουθήσει τις νέες τάσεις στην εξέλιξη της υγειονομικής περίθαλψης, που επιτάσσουν την προσφορά υψηλού επιπέδου και «value for money» υπηρεσιών υγείας από κέντρα αριστείας ή την περαιτέρω επιβάρυνση των ήδη βεβαρημένων κρατικών συστημάτων υγείας. Εμείς, ως Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, έχουμε ήδη χαράξει στρατηγική, ακολουθώντας μία συντεταγμένη πορεία σε αυτήν τη διαδικασία μετασχηματισμού του κλάδου, αναλαμβάνοντας, παράλληλα, πρωταγωνιστικό ρόλο στις νέες εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο της Υγείας. Με γνώμονα τα παραπάνω και ορμώμενοι από αυτά, ο Όμιλός μας σας καλεί στη μεγάλη γιορτή της επιστήμης, της ιατρικής και της υγείας – στο AMLI 2018», δήλωσε ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών σας προσκαλεί από τις 23 έως τις 25 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Ιατρικής Πρωτοπορίας και Καινοτομίας AMLI 2018 (Athens Medical Leadership and Innovation Conference 2018), αίθουσες «Σκαλκώτα», «MC2» & «MC3», με αφορμή τη συμπλήρωση 35 χρόνων από την ίδρυση του Ομίλου.

