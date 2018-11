Περισσότεροι από 17.500 Έλληνες γιατροί εργάζονται στο εξωτερικό, πολλοί από τους οποίους έφυγαν από τη χώρα λόγω της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα στο London School of Economics με θέμα τον τουρισμό υγείας της Ελλάδας.

