Σημαντικές ειδήσεις για το μέλλον της υγείας προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιατρικής Πρωτοπορίας και Καινοτομίας AMLI 2018 (Athens Medical Leadership and Innovation Conference 2018), που διοργάνωσε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών. Από τις 23 – 25 Νοεμβρίου, περισσότεροι από 2.500 ιατροί, φοιτητές ιατρικής, εκπρόσωποι ενώσεων ασθενών, εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιρειών, από την Ελλάδα, τη Ρωσία, τα Βαλκάνια, τη Β. Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Κύπρο και τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, αλλά και πλήθος κόσμου που ενδιαφέρθηκε να ενημερωθεί για τις σύγχρονες εξελίξεις στην υγεία, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν περισσότερες από 250 ομιλίες. Στο πολυθεματικό συνέδριο (Γενική Κλινική, Παιδιατρικό, Νοσηλευτικό, Ιατρικός Τουρισμός) συμμετείχαν περισσότεροι από 300 κορυφαίοι επιστήμονες του Ομίλου καθώς και οι ομόλογοί τους από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, υπό την ευθύνη 75μελούς επιστημονικής επιτροπής.

More in this category: