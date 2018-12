Για 2 η φορά, η InterMed έλαβε το ανώτερο επίπεδο πιστοποίησης EFQM Recognised for Excellence 5 Αστέρων . Την πιστοποίηση παρέλαβε η κυρία Γιούλη Αρμύρα , Regulatory Affairs Supervisor, η οποία αναφέρθηκε στην επιτυχημένη πορεία της InterMed, τα σκευάσματα της οποίας, βρίσκονται σήμερα, σχεδόν σε κάθε σπίτι.

Την πιστοποίηση παρέλαβε η κυρία Βικτώρια Μιχαηλίδου , HR Officer, Head of CSR, η οποία ευχαρίστησε, εκ μέρους της διοίκησης του Ομίλου, την ΕΕΔΕ αλλά και τον Οργανισμό Investors in People για την πιστοποίηση αυτή. Όπως τόνισε, η επιτυχία αυτή, για ακόμη μία φορά, ανήκει στους 500 και πλέον εργαζομένους, οι οποίοι υψώνουν καθημερινά τη σημαία της Αριστείας , με όπλα τις Εταιρικές Αξίες : ομαδικότητα, ηθική, μάθηση, αριστεία, καινοτομία και πάνω από όλα ευθύνη.

Ειδικότερα, το Διεθνές Πρότυπο Investors in People απονεμήθηκε στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη –με τις φαρμακοβιομηχανίες Uni-pharma, InterMed και την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle. Ο Όμιλος εφαρμόζει το συγκεκριμένο διεθνές πρότυπο από το 2015.

Τρεις σημαντικές διακρίσεις οι οποίες τοποθετούν τον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) πολύ ψηλά σε ζητήματα επιχειρηματικής αριστείας, παρέλαβαν στελέχη του Ομίλου το βράδυ της Πέμπτης 13 η Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της τελετής Απονομής Διεθνών Πιστοποιήσεων Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM Levels of Excellence 2018, που διοργάνωσε η ΕΕΔΕ.

More in this category: