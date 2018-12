Με αφορμή την οικονομική σημασία του συγκεκριμένου τύπου τουρισμού, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC), εξέδωσε νέα έκθεση για τον ιατρικό τουρισμό με στόχο αρχικά να καθοριστεί μια συνεκτική αντίληψη για τον ιατρικό τουρισμό και να καθοριστούν και να προσδιοριστούν τα κίνητρα των ταξιδιωτών που αναζητούν υπηρεσίες σχετικές με την υγεία, γεγονός που φανερώνει ότι η εξερεύνηση του συγκεκριμένου τομέα καθίσταται αναγκαία προκειμένου να αξιοποιηθούν ευκαιρίες και να εξελιχθεί σαν τύπος τουρισμού.

More in this category: