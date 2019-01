Οι επιχειρήσεις στον κλάδο της υγείας, για να επιτύχουν στα επόμενα χρόνια, καλούνται να μειώσουν το κόστος και να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να επενδύσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές που επικεντρώνονται στην πρόληψη. Αυτό προκύπτει από την τελευταία έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ΕΥ, New horizons, insights on the future of health, η οποία διερευνά τις επιπτώσεις των τεχνολογικών εξελίξεων και των αυξημένων απαιτήσεων των καταναλωτών για πιο εξατομικευμένη υγειονομική φροντίδα στις υπηρεσίες περίθαλψης και τα επιχειρηματικά μοντέλα παγκοσμίως.