LUCIDEL PLUS F.C. TAB (150+12,5)mg BTx28 181390 07/2020

Στo πλαίσιo της υπευθυνότητας που χαρακτηρίζει την επιχειρησιακή της δράση, η ELPEN Α.Ε προχώρησε προληπτικά στην εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων των προϊόντων Lucidel και Lucidel Plus.

