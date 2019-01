Σημάδια ανάκαμψης παρουσίασαν οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα κατά τη διετία 2014-2016, μετά από ένα διάστημα σημαντικών πιέσεων (2009–2014) που δέχθηκε ο κλάδος της υγείας κατά τη διάρκεια της κρίσης, σύμφωνα με όσα καταγράφει η έκθεση της Deloitte, Life Sciences & Healthcare in Greece.

More in this category: