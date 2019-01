«Στην MSD πιστεύουμε ιδιαίτερα στην έννοια της Κοινωνικής Ευθύνης και του εθελοντισμού και το αποδεικνύουμε καθημερινά σε ότι κάνουμε. Έτσι λοιπόν και φέτος, στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης της εταιρίας μας στο Βόλο, σκεφτήκαμε ότι πρέπει να αφήσουμε ένα σημαντικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία . Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μας πρότειναν την ιδέα να συγκεντρώσουμε χρήματα για την Κιβωτό και όλοι μαζί αγκαλιάσαμε αυτήν την πρωτοβουλία η οποία και ήταν πολύ πετυχημένη. To σημαντικότερο όμως είναι ότι σίγουρα θα κάνει τη διαφορά στην ζωή των παιδιών», δήλωσε χαρακτηριστικά η Managing Director της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, Agata Jakoncic.

