Είναι ιδρυτικό μέλος της Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλίας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών Αρχές για τη Βιώσιμη Ασφάλιση (UN Environment Programme’s Finance Initiative - UNEP FI) και έχει υπογράψει τις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για Υπεύθυνες Επενδύσεις (UN Principles for Responsible Investment).

More in this category: