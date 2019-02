Προσοχή στο σκεύασμα «MOVE & FLEX CREAM FOR JOINT AREAS» συνιστά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), τονίζοντας ότι δεν έχει αξιολογηθεί όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του. Τo αναφερόμενο σκεύασμα διαφημίζεται διαδικτυακά και -όπως αναφέρει ο ΕΟΦ- στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας παρασκευαστή ή και διανομέα του προϊόντος.

