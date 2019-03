Από την πλευρά του, ο διακεκριμένος χειρουργός ενδοκρινών αδένων και Διευθυντής του Κέντρου Δρ. Ευάγγελος Καρβούνης δήλωσε: «Για εμάς, την ιατρική οικογένεια του Center of Excellence, πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς και τις επιβραβεύσεις, κρύβονται τα χαμόγελα και η ικανοποίηση των ασθενών μας. Με επιστημονική ευθύνη και συνέπεια, με σεβασμό στον ασθενή, όντας στην αιχμή των διεθνών εξελίξεων της χειρουργικής θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων και αξιοποιώντας την πλούσια εγχειρητική εμπειρία, δεσμευόμαστε να υπηρετούμε την ‘Αριστεία’ στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών μας».

Το Κέντρο, το οποίο είναι το πρώτο πιστοποιημένο Center of Excellence στην Ελλάδα, αποτελεί σήμερα ένα κέντρο αναφοράς τόσο σε πανευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι κατά το προηγούμενο έτος τριπλασιάστηκε ο αριθμός των ασθενών από το εξωτερικό που εμπιστεύθηκαν την Ευρωκλινική και το Κέντρο Χειρουργικής Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων με επικεφαλής τον Δρ. Ευάγγελο Καρβούνη.

Το Κέντρο Χειρουργικής Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων της Ευρωκλινικής Αθηνών, με επικεφαλής τον εξειδικευμένο χειρουργό Δρ. Ευάγγελο Καρβούνη επαναπιστοποιήθηκε πρόσφατα ως «Center of Excellence» για το υψηλό επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει, την εξειδίκευση και εμπειρία των επιστημόνων ιατρών και τη συμμόρφωση της Κλινικής προς τα κριτήρια του Ιδιωτικού Πρωτοκόλλου BP02, σημειώνοντας εξαιρετικά υψηλά επίπεδα στις κλίμακες αξιολόγησης και ποιοτικού ελέγχου που πραγματοποίησαν οι ειδικοί ελεγκτές του ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης TÜV Austria Hellas.

