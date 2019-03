Τη σταθερή της ψήφο εμπιστοσύνης στην ανάπτυξη της χώρας μέσω της εισαγωγής επενδύσεων επανέλαβε η Boehringer Ingelheim Ελλάς στο διεθνές οικονομικό forum των Δελφών δια στόματος του Stefan Kilian, Managing Director & Head of Human Pharma MIDI region (Ελλάδα, Πορτογαλλία, Σκανδιναβικές χώρες, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο), της Boehringer Ingelheim.

More in this category: