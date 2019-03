Η Julie Gerberding, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Merck & Co , αφού επεσήμανε πως η Ελλάδα έχει μπροστά της τεράστιες ευκαιρίες στο χώρο της υγείας, υπογράμμισε πως η πρόληψη της φτώχειας είναι βασικός παράγοντας. Στάθηκε στο πόσο σημαντική είναι η μείωση φαρμάκων, επεμβάσεων και νοσηλειών, όπου αυτά κρίνονται περιττά, η αξιοποίηση γενόσημων, ενώ επανέλαβε το πόσο σημαντική είναι η πρόληψη μέσω των εμβολίων, ειδικά όσον αφορά τις παιδικές ασθένειες και ανέλυσε το πόσο σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά παίζει η ανοσοποίηση του πληθυσμού. «Η υγεία χτίζεται στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και όχι στα νοσοκομεία. Χτίζεται με βάδισμα, άσκηση, υγιεινή ζωή και διατροφή, που πρέπει να υιοθετήσει ο κόσμος», υπογράμμισε η κα Gerberding.

