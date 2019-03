Οι ερευνητές προβλέπουν ότι ο δείκτης θνησιμότητας του καρκίνου του στήθους θα μειωθεί φέτος κατά 9% στην ΕΕ συνολικά σε σύγκριση με το 2014, πλην Πολωνίας, σε άρθρο που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Oncology («Χρονικά της Ογκολογίας»).

More in this category: