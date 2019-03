Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας κ. Δημήτρης Δέμος, στο πλαίσιο της ομιλίας του στο Συνέδριο “The Future of Healthcare in Greece” που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των επενδύσεων, χαρακτηρίζοντας το ως το πρωταρχικό ζήτημα ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας.

More in this category: