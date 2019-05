Ειδικότερα, ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, έδωσε έμφαση στις νέες επενδύσεις σε τεχνολογία και εξοπλισμό αιχμής που συνεχίζονται δυναμικά σε όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου. Εστίασε, παράλληλα, στη μετάβαση από τη Θεραπευτική στη Προληπτική Ιατρική , εξηγώντας πώς εφαρμόζεται ένα νέο, ολοκληρωμένο μοντέλο, οπού προτεραιότητα γίνεται πλέον η πρόληψη και η προαγωγή της υγείας («preventive and promotive healthcare»).

