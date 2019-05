Είναι Χημικός Μηχανικός με πτυχίο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και επιπλέον σπουδές στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Aachen στη Γερμανία, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Athens Laboratory of Business Administration (ALBA).

