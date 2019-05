Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου δέχθηκε τα συγχαρητήρια του Προέδρου των πιλότων, κ. Ντι Νατάλε, για το «εξαιρετικό πρόγραμμα» που σχεδίασε ο Όμιλος, ενώ τον ευχαρίστησε θερμά «για την ευγενική χειρονομία» της οποίας, είπε, θα κάνει χρήση και προσωπικά, στο προσεχές ταξίδι του στην Αθήνα όπου θα γίνει και η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης. Η ομάδα της «Nazionale Piloti» με ιδιαίτερη χαρά αγκάλιασε την πρωτοβουλία-χειρονομία του Ομίλου Ιατρικού, και οι πιλότοι θα οργανώσουν ταξίδι, προσεχώς, στην Ελλάδα, ώστε να αξιοποιήσουν το ειδικό «VIP Medical Pit Stop» check up και wellness πακέτο.

