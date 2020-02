H επιχείρηση EXUS συγκρότησε διεθνή κοινοπραξία και έλαβε χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργου σχετικά με την πρόβλεψη και διαχείριση πανδημιών, με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network - Hellas.

Τον περασμένο Αύγουστο η επιχείρηση EXUS ηγήθηκε της κοινοπραξίας που προετοίμασε και υπέβαλε την πρόταση STAMINA (Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across European borders) στo πλαίσιo του ευρωπαϊκού προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας 2020 και συγκεκριμένα στην πρόσκληση H2020 SU-DRS05-2019 - Demonstration of novel concepts for the management of pandemic crises. Η επιχείρηση απευθύνθηκε στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), συντονιστή του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas, με τη μεσολάβηση του οποίου ήρθε σε επικοινωνία και τελικά συμπλήρωσε το σχήμα της κοινοπραξίας με έναν κρίσιμο εταίρο, το υπουργείο Υγείας της Τουρκίας.