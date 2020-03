Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρόσφατα χαρακτήρισε ως πανδημία τον COVID – 19 που προκαλείται από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2. Τα κρούσματα και οι απώλειες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αυξάνονται καθημερινά, ενώ τα μέτρα περιορισμού των κοινωνικών συναναστροφών αποτελούν την νέα μας καθημερινότητα. Ενώ είναι λογικό να υπάρχει διάχυτη ανησυχία σχετικά με την πορεία της νόσου, ο πανικός είναι κακός σύμβουλος και είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε πολύ περισσότερα προβλήματα. Πολλές φορές, παραπλανητικές και ψευδείς πληροφορίες τροφοδοτούν τον πανικό. Γι’ αυτό, είναι απαραίτητο η επιστημονική κοινότητα να είναι αρωγός στην προσπάθεια της σωστής και τεκμηριωμένης πληροφόρησης. Επίσης, όπως έχει αποδειχθεί από την εμπειρία σε άλλες κρίσεις δημόσιας υγείας, οι φήμες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και να διαψεύδονται άμεσα γιατί μπορούν να δημιουργήσουν ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Ο νέος κορωνοϊός κατασκευάστηκε σε εργαστήριο και απελευθερώθηκε εσκεμμένα

Μύθος! Από τη μελέτη των γονιδιωμάτων (genetic sequencing) των ιών που έχουν απομονωθεί από τους ασθενείς στην Κίνα και σε όλο τον κόσμο, οι ειδικοί δεν έχουν ενδείξεις ότι ο νέος κορωνοϊός έχει κατασκευαστεί σε εργαστήριο. Οι κορωνοϊοί, όπως και παρόμοιοι ιοί (MERS-CoV και SARS-CoV) είναι ζωονόσοι, δηλαδή μεταδίδονται μεταξύ ζώων και ανθρώπων. Ενίοτε, ένας ιός που προσβάλλει συχνά κάποιο ζώο, όπως τα γουρούνια, τις νυχτερίδες κ.ά., μεταδίδεται και στον άνθρωπο. Αυτή είναι και η πιο πιθανή οδός εμφάνισης του νέου κορωνοϊού που προκαλεί την ασθένεια COVID-19. Μολονότι φαίνεται ότι ο ιός προέρχεται από τις νυχτερίδες, δεν έχει βρεθεί ακόμη το είδος νυχτερίδας που τον μεταφέρει ή άλλο ενδιάμεσο ζώο ξενιστής με το οποίο μπορεί να ήρθε σε επαφή άνθρωπος.

Ο νέος κορωνοϊός προσβάλλει μόνο τους ηλικιωμένους

Μύθος! Ο νέος κορωνοϊός προσβάλλει όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ωστόσο, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα (όπως υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και ανοσοκαταστολή) φαίνεται να είναι πιο επιρρεπή να νοσήσουν πιο σοβαρά από τον ιό. Παρότι τα περισσότερα άτομα εμφανίζουν μόνο ήπια ή/και καθόλου συμπτώματα όταν προσβληθούν, μεταδίδουν τον ιό σε άλλους ανθρώπους που μπορεί να ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο τα άτομα κάθε ηλικίας να τηρούν τις οδηγίες αυτοπεριορισμού και σωστής υγιεινής (π.χ. καλό πλύσιμο των χεριών)

Ο νέος κορωνοϊός μεταδίδεται από την έγκυο στο έμβρυο

Μύθος, αλλά αναμένουμε περισσότερα στοιχεία… Η σοβαρότητα της νόσου μεταξύ των εγκύων είναι παρόμοια με των μη εγκύων γυναικών, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα δεδομένα. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η μόλυνση με τον νέο κορωνοϊό κατά την εγκυμοσύνη έχει αρνητική επίδραση στο έμβρυο ή στο νεογέννητο. Πιο αναλυτικά, δεν έχει παρατηρηθεί μετάδοση από την έγκυο στο έμβρυο ή στο νεογέννητο (ενδομήτρια ή περιγεννητική μετάδοση). Ωστόσο, συστήνεται η έγκυος να ακολουθεί τον προγεννητικό έλεγχο κανονικά και σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19 να επικοινωνεί με τον μαιευτήρα/γυναικολόγο της για περαιτέρω οδηγίες. Ο νέος κορωνοϊός δεν έχει ανιχνευθεί στο μητρικό γάλα. Για τις θηλάζουσες μητέρες (ακόμη και στην περίπτωση που είναι οι ίδιες θετικές στον ιό) συνιστάται η λήψη προφυλάξεων κατά τον θηλασμό (καλό πλύσιμο των χεριών και χρήση μάσκας από τη μητέρα), καθώς ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω της στενής επαφής μητέρας και βρέφους (με τα σταγονίδια).

Μπορούμε να προστατευτούμε από τον COVID-19, καταπίνοντας ή κάνοντας γαργάρα με χλωρίνη, καταναλώνοντας οξικό οξύ ή στεροειδή, ή χρησιμοποιώντας αλατόνερο, αιθέρια έλαια, αιθανόλη και άλλες ουσίες

Μύθος! Καμία από τις παραπάνω πρακτικές δεν μπορεί να μας βοηθήσει στην πρόληψη ή διαχείριση της οποιασδήποτε λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος. Μάλιστα, οι παραπάνω πρακτικές είναι άμεσα επικίνδυνες για την υγεία μας. Οι καλύτεροι τρόποι για να προστατευτεί κάποιος από τον νέο κορωνοϊό (ή και άλλους ιούς γενικότερα) είναι: Τακτικό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, με ζεστό νερό και σαπούνι Αποφυγή στενών επαφών με άτομα που είναι άρρωστα, βήχουν ή φτερνίζονται Αποφυγή μετάδοσης των μικροβίων που μπορεί να έχουμε και εμείς οι ίδιοι (π.χ. βήχουμε/φτερνιζόμαστε στον αγκώνα μας ή σε χαρτομάντηλο, παραμένουμε στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας).

Ο νέος κορωνοϊός μεταδίδεται μέσω των τροφίμων

Μύθος! Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να υποστηρίζουν την εξάπλωση του κορωνοϊού μέσω των τροφίμων. Επιπλέον, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), σε παλαιότερες περιπτώσεις λοιμώξεων από άλλες μορφές κορωνοϊών όπως SARS-CoV, MERS-CoV, δεν σημειώθηκε κανένα περιστατικό μετάδοσης του ιού μέσω τροφίμων. Ο μόνος επιβεβαιωμένος τρόπος μετάδοσης του νέου κορωνοϊού είναι: είτε ΑΜΕΣΑ, από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της αναπνευστικής οδού όταν μολυσμένο άτομο βήχει, φτερνίζεται ή εκπνέει, είτε ΕΜΜΕΣΑ, από επιφάνειες με τις οποίες έχει έρθει σε επαφή μολυσμένο άτομο που παρουσιάζει τα παραπάνω συμπτώματα. Ωστόσο, παρόλο που δεν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις για τη μετάδοση του κορωνοϊού μέσω των τροφίμων, συνιστάται η τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής κατά την προετοιμασία του φαγητού και το μαγείρεμα. Δεν ξεχνάμε να πλένουμε καλά και συχνά τα χέρια μας, τα μαγειρικά σκεύη και τις επιφάνειες της κουζίνας.

Η κατανάλωση συμπληρωμάτων βιταμίνης C συμβάλλει στην πρόληψη και καταπολέμηση της λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό

Μύθος! Τα συμπληρώματα βιταμίνης C δεν έχει βρεθεί ότι μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό, όπως και από οποιαδήποτε είδους λοίμωξη, ακόμη και από το κοινό κρυολόγημα. Για τη διατήρηση ενός υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μια υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής. Δηλαδή, να καταναλώνουμε καθημερινά φρούτα και λαχανικά που αποτελούν τη βασική πηγή βιταμίνης C της διατροφής μας. Μάλιστα, η κατανάλωση βιταμίνης C σε μεγαδόσεις μέσω συμπληρωμάτων διατροφής όχι απλά δεν προσφέρει κάποιο επιπλέον όφελος για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε προβλήματα υγείας.

