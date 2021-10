Η παράδοση της δωρεάς πραγματοποιήθηκε σε ζεστό και χαρούμενο κλίμα την Τρίτη, 26 Οκτωβρίου στο χώρο του Ασύλου στην Κυψέλη από εκπροσώπους του Ομίλου Ιασώ, οι οποίοι αγκάλιασαν την οικογένεια του Ασύλου και γνώρισαν από κοντά την κα. Βάσω, μία εκ των περιθαλπόμενων. Άλλη μία μεγάλη εταιρεία στέκεται αρωγός στο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Άσυλο Ανιάτων με αίσθημα ευαισθησίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας των περιθαλπόμενων και στηρίζοντας την προσπάθειά του να προσφέρει τις μέγιστες δυνατές ιατρικές υπηρεσίες.

«Ο εξοπλισμός που λάβαμε από τον Όμιλο Ιασώ είναι ανεκτίμητης αξίας για τη λειτουργία του Ασύλου Ανιάτων. Η δωρεά θα ενισχύσει και θα αναβαθμίσει τον εξοπλισμό που διαθέτουμε, βελτιώνοντας παράλληλα τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Επιπλέον, μας δίνει τη δυνατότητα να φροντίζουμε ακόμα περισσότερα άτομα με αναπηρία. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Γεώργιο Σταματίου, Πρόεδρο Δ.Σ. του Ομίλου Ιασώ, την κα. Χριστίνα Ταμπουρέα, Γενική Εμπορική Διευθύντρια Ομίλου Ιασώ, την κα. Νάνσυ Χριστοπούλου, Head of CSR & Communication of the Group, τον κ. Ιωάννη Ανδρούτσο, Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού του Ομίλου, την κα. Έλενα Βιτάλη, Διευθύντρια Ξενοδοχειακών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ΙΑΣΩ, την κα. Αθανασία Βενιέρη, Προϊσταμένη Επιμέλειας Ιασώ, καθώς και τα μέλη Δ.Σ. του Ομίλου, για την απόφασή τους να συμβάλουν στον σκοπό του Ασύλου που δεν είναι άλλος από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ», δήλωσε η κα Ιωάννα Ηλιάδη, Πρόεδρος του Ασύλου Ανιάτων.

«Ο Όμιλος Ιασώ με το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «δίπλα σας» βρέθηκε στο Άσυλο Ανιάτων, το πιο ιστορικό κτίριο με το επιβλητικό οίκημα και τον μεγάλο κήπο. Οι άνθρωποι του Ασύλου μας αγκάλιασαν, μας έβαλαν στην οικογένειά τους και γνωρίσαμε την περιθαλπόμενη κα. Βάσω. Προσφέραμε ξενοδοχειακό εξοπλισμό, θέλοντας να δώσουμε τη δική μας πινελιά στα δωμάτια αυτής της μεγάλης οικογένειας των 140 ατόμων. Είμαστε δίπλα σας για να συμβάλλουμε με κάθε δυνατό τρόπο στο έργο σας», δήλωσε η κα Νάνσυ Χριστοπούλου, Head of CSR & Communication of the Group, Ομίλου Ιασώ.