Mε τίτλο “Η καινοτομία κλειδί για την αναδιαμόρφωση του συστήματος υγείας”, το 6th Health Innovation Conference στις 12 Απριλίου 2022 θα φέρει στο επίκεντρο τις προοπτικές και τις προκλήσεις στην αξιοποίηση της καινοτομίας στην υγεία.

Η καινοτομία δύναται να αποτελέσει «κλειδί», όχι μόνο με νέα φάρμακα και εμβόλια, αλλά σε όλο το φάσμα του συστήματος υγείας με νέες προσεγγίσεις στην προαγωγή της δημόσιας υγείας, της ψηφιακής τεχνολογίας, των μοντέλων παροχής φροντίδας, της ενδυνάμωσης των ασθενών, αλλά και με καινοτόμα εργαλεία χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας. Η καινοτομία στην υγεία μπορεί να μειώσει τα κόστη και να αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ο τρόπος, που είναι δομημένο και λειτουργεί σήμερα το σύστημα υγείας δεν ευνοεί την εξέλιξη και την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών. Είναι ανάγκη κυβέρνηση, κόμματα, φορείς χάραξης πολιτικής και επιχειρήσεις να συνεργαστούν και να προωθήσουν τις αναγκαίες αλλαγές και να ενθαρρύνουν την καινοτομία.

Η θεματολογία του 6th Health Innovation Conference, το οποίο θα διεξαχθεί υβριδικά αξιοποιώντας τις τεχνολογικές καινοτομίες και δυνατότητες του LiveOn Expo Complex, του σύγχρονου τρισδιάστατου συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου της LiveOn, περιλαμβάνει ομιλίες και συζητήσεις σε μια σειρά από θέματα αιχμής για την υγειονομική πραγματικότητα:

1ο Panel: Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την έρευνα και την καινοτομία στην υγεία

2ο Panel: Ο ρόλος της καινοτομίας στην αναδιαμόρφωση του συστήματος υγείας

Στο πλαίσιο του 6th Health Innovation Conference, και μετά το τέλος των εργασιών της ολομέλειας του, θα πραγματοποιηθεί Κλειστή Συνάντηση Εργασίας με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και εκπροσώπων φορέων του χώρου της υγείας και του φαρμάκου, με θέμα: “Ψηφιακή Υγεία – Διαχείριση Δεδομένων Υγείας”.

Το συνέδριο απευθύνεται αφενός προς την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, και αφετέρου σε εκπροσώπους της διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε εκπροσώπους φορέων υγείας, σε στελέχη νοσοκομείων, σε εκπροσώπους συλλόγων ασθενών, σε επιφανείς ιατρούς, σε δημοσιογράφους, σε στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών, σε στελέχη εταιρειών ιατρικής τεχνολογίας, ενώ το παρόν θα δώσουν πλήθος παραγόντων της αγοράς, υψηλόβαθμων -Ελλήνων και ξένων- αξιωματούχων, υψηλών προσκεκλημένων και θεσμικών φορέων.

Κεντρικός Ομιλητής στο 6th Health Innovation Conference θα είναι ο:

Prof. Vasilis Ntziachristos MSc PhD, Chair of Biological Imaging (CBI) – Technical University Munich, Germany,Director Institute of Biological and Medical Imaging (IBMI) – Helmholtz Zentrum München, Germany

Στον κατάλογο των ομιλητών ξεχωρίζουν οι:

Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ζέφη Βλαχοπιώτη , Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων Bristol Myers Squibb Ελλάδας & Κύπρου

, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων Bristol Myers Squibb Ελλάδας & Κύπρου Μαρία Γαζούλη, Βιολόγος, Καθηγήτρια Βιολογίας-Νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ

Βιολόγος, Καθηγήτρια Βιολογίας-Νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Γεωργίου, Επικεφαλής Consulting & Έρευνας Αγοράς, IQVIA Ελλάδος

Επικεφαλής Consulting & Έρευνας Αγοράς, IQVIA Ελλάδος Αχιλλέας Γραβάνης , Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ερευνητής, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ

, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ερευνητής, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ Χαράλαμπος Α. Γώγος, Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής παθολογικής – Λοιμωξιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Metropolitan General

Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής παθολογικής – Λοιμωξιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Metropolitan General Δρ . Αθανάσιος Κοτσιαρός , Government Affairs Manager, AbbVie Pharmaceuticals

Government Affairs Manager, AbbVie Pharmaceuticals Ιωάννα Ι . Κούκλη , PhD, Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Pharmassist Ltd – Πρόεδρος, Hellenic Bio Cluster

PhD, Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Pharmassist Ltd – Πρόεδρος, Hellenic Bio Cluster Γιώργος Λαμπίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Δρ. Παντελής Μεσσαρόπουλος, MD, MSc, PhD(c), Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.)

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.) Ιωάννης Ν. Μπολέτης, Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕKΠΑ, Διευθυντής Kλινικής Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΓΝΑ «Λαϊκό» και Πρόεδρος ΔΣ Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕKΠΑ, Διευθυντής Kλινικής Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΓΝΑ «Λαϊκό» και Πρόεδρος ΔΣ Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Μάγδα Ξένου , R&D Director, DEMO S.A.

R&D Director, DEMO S.A. Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP

CEO, ethosGROUP Θανάσης Παπαμίχος, Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Γεώργιος Παππάς, Παθολόγος

Παθολόγος Φώτης Σακελλαρίδης, Πρόεδρος & CEO, Theracell

Πρόεδρος & CEO, Theracell Δημήτρης Συμεωνίδης , Product Tribe Lead, Vodafone Business

Product Tribe Lead, Vodafone Business Γεώργιος Τουσίμης , Αντιπρόεδρος ΔΣ, PhRMA Innovation Forum, Γενικός Διευθυντής, Amgen Hellas

Αντιπρόεδρος ΔΣ, PhRMA Innovation Forum, Γενικός Διευθυντής, Amgen Hellas Dr. Χριστόφορος Τζερμιάς , Δερματολόγος, Αντιπρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Συνεργάτης Ερευνητής στο INSERM UMR-S 938, Centre de Recherche Saint Antoine, Sorbonne Université.

, Δερματολόγος, Αντιπρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Συνεργάτης Ερευνητής στο INSERM UMR-S 938, Centre de Recherche Saint Antoine, Sorbonne Université. Ιωάννης Π . Τριανταφύλλου , Director of Marketing, ethosGroup

Director of Marketing, ethosGroup Νικόλαος Τσούλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Genekor Ιατρική Α.Ε.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την ethosEVENTS, τον ενημερωτικό ιστότοπο υγείας, virus.com.gr και το περιοδικό πολιτικής της υγείας, Pharma & Health Business.