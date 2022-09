To ελληνικό αναλγητικό Algon® της Lavipharm απέσπασε τρία βραβεία στα φετινά Best in Pharmacy Awards 2022 της Boussias Communications. Συγκεκριμένα, το Algon® διακρίθηκε με βραβείο Gold στην κατηγορία «Καλύτερο επαναλανσάρισμα», και με 2 βραβεία Silver στις κατηγορίες «Καλύτερο προϊόν για Ποιότητα Ζωής & Καλύτερη Υγεία» και «Καλύτερη Online και Social Media καμπάνια μάρκετινγκ».

Η Τελετή Απονομής των Best in Pharmacy Awards 2022 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου. Ο διακεκριμένος θεσμός Best in Pharmacy Awards πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τη Boussias και έχει ως στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις καλύτερες πρακτικές στο Marketing και την καινοτομία των προϊόντων Φαρμακείου. Οι διακρίσεις που απέσπασε το Algon® έρχονται μέσα από την κριτική επιλογή διακεκριμένων ακαδημαϊκών, θεσμικών και άλλων επαγγελματιών του χώρου που έχουν ξεχωρίσει για το έργο τους στην φαρμακευτική αγορά.

Με αφορμή τις πολλαπλές διακρίσεις του Algon®, o κ. Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Head of Marketing & Sales CHC της Lavipharm Hellas, δήλωσε: «Η τριπλή διάκρισή μας στα φετινά Best in Pharmacy Awards είναι τιμή για εμάς και απόδειξη των επιτυχημένων στρατηγικών μας. Το Algon® αποτελεί μια σημαντική επένδυση για τη Lavipharm στη συνεχώς αναπτυσσόμενη και ανταγωνιστική αγορά των OTC και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε επιστημονικές καινοτομίες με στόχο τη βελτίωση της ζωής των καταναλωτών».

Το Algon®, χάρη στην αναλγητική, αντιπυρετική και αντιφλεγμονώδη δράση του, αποτελεί μία αξιόπιστη επιλογή για την άμεση αντιμετώπιση του πονοκέφαλου και της ημικρανίας. Παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της Lavipharm και πωλείται αποκλειστικά στα φαρμακεία.

Με πορεία 110 ετών, η Lavipharm είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός φαρμακευτικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας και διανομής στην Ελλάδα, με έντονη διεθνή δραστηριότητα.