Για ακόμα μια χρονιά, γέμισαν τους δρόμους της Αθήνας και της Ελλάδας, αλλά και το διαδίκτυο με δύναμη, ελπίδα και αισιοδοξία, αποδεικνύοντας πως το ΜΑΖΙ έχει δύναμη και ουσία στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού!



Το Greece Race for the Cure®, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση για κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα και 2η μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® στην Ευρώπη, πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe® σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).



Το Σάββατο 1 Οκτωβρίου, η διοργάνωση άνοιξε με παράλληλες δωρεάν δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και την προαγωγή της υγείας, με κλινικές διαγνωστικές εξετάσεις και με προγράμματα ήπιας άσκησης στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου.

Επιπλέον, με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην ενημέρωση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού, το απόγευμα του Σαββάτου το Ζάππειον Μέγαρον «ντύθηκε» για ακόμα μια χρονιά στα ροζ, για να μας υπενθυμίσει πως ο καρκίνος του μαστού είναι εδώ και μας αφορά όλες και όλους.



Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, στο προαύλιο του Ζαππείου, πραγματοποιήθηκε μια μοναδική γιορτή γεμάτη χαρά και πολλή συγκίνηση. Μετά από 2 χρόνια, survivors, δρομείς και περιπατητές μπήκαν στη γραμμή εκκίνησης με έναν σκοπό: έναν κόσμο χωρίς θανάτους από καρκίνο του μαστού.



Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν:

ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος,

η Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), κυρία Ζένια Σαριδάκη-Ζώρα

ο Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (ΕΧΕΜ), κύριος Βασίλειος Βενιζέλος

και η ιδρυτική Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού (ΕΕΑΜ), κυρία Αθηνά Βούρτση.



ΜΑΖΙ καταφέρνουμε περισσότερα



Μέσα από τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης, ΜΑΖΙ καταφέρνουμε να παρέχουμε όλο τον χρόνο δωρεάν προγράμματα:

• Για την ψυχοκοινωνική στήριξη και ενημέρωση των γυναικών με καρκίνο μαστού

• Για την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της νόσου που σώζουν ζωές

• Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη διεκδίκηση ποιοτικής περίθαλψης και φορντίδας των ασθενών με καρκίνο μαστού



Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, δήλωσε:



«Τα συναισθήματα που νιώθουμε, από την τόσο μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου μετά από δύο χρόνια απουσίας από το Ζάππειο, είναι μοναδικά.

Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους που ήταν μαζί μας κατακλύζοντας το κέντρο της Αθήνας, όσους συμμετείχαν απομακρυσμένα συνεχίζοντας να μας στηρίζουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας τα μηνύματα της διοργάνωσης, καθώς και όλες τις survivors που φορώντας το ροζ μπλουζάκι συμβάλλουν στην απομυθοποίηση της ασθένειας ενώ γίνονται σύμβολο δύναμης κι ελπίδας.

Η συμμετοχή όλων σε αυτόν τον αγώνα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή κάθε ασθενούς με καρκίνο του μαστού, αλλά και κάθε γυναίκας καθώς μέσα από το Greece Race for the Cure® μπορούμε να πραγματοποιούμε προγράμματα για την ψυχοκοινωνική στήριξη των ασθενών και τη βελτίωση ποιότητας ζωής τους, για την έγκυρη ενημέρωση κάθε γυναίκας για τη σημασία και τις μεθόδους πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς και για τη διεκδίκηση ποιοτικής περίθαλψης και φροντίδας.

ΜΑΖΙ καταφέρνουμε περισσότερα. ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού.

Ραντεβού στον επόμενο αγώνα».