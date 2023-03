Ηχηρή παρέμβαση της Ιουλίας Τσέτη στα Ηνωμένα Έθνη

Για την εργασιακή πραγματικότητα των Γυναικών στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, την αληθινή κατάκτηση της ισότητας των δύο φύλλων, το τέλος των στερεοτύπων, αλλά και τα δύο κομβικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το μέλλον της φαρμακοβιομηχανίας και τη θέση των γυναικών – επιστημόνων σε αυτό, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή υγεία, μίλησε στις 15 Μαρτίου 2023, η κυρία Ιουλία Τσέτη CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, φαρμακοποιός, Επίτιμη Δρ. Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ και ΓΓ ΔΣ του ΣΕΒ, και πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών – UN Global Compact Network Hellas, σε roundtable στα Ηνωμένα Έθνη με τίτλο: «A Gender Equal Future of Work in the Digital Age» - Ένα ίσο, έμφυλο εργασιακό μέλλον στην Ψηφιακή Εποχή».