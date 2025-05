Από την Παρασκευή 2 Μαΐου ως και την Κυριακή 11 Μαΐου 2025, η Σύμπλευση ΑΜΚΕ (+πλευση) αποτελούμενη από 100+ εθελοντές και 12 φουσκωτά σκάφη, με αφετηρία την Olympic Marine στο Λαύριο και διανύοντας πάνω από 400 ναυτικά μίλια, επισκέφτηκε διαδοχικά τα νησιά Σέριφο, Σίκινο, Ανάφη, Ψέριμο, Αγαθονήσι, Αρκιούς, Λειψούς και Δονούσα προσφέροντας δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες, πολιτιστικές δράσεις και έργα υποδομής, ολοκληρώνοντας έτσι με επιτυχία τον 11ο Διάπλου της.

Οι ιατρικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν με την έγκριση της αρμόδιας 2ης Δ.Υ.Π.Ε και αφορούσαν πάνω από 20 Ιατρικές, Οδοντιατρικές και Παραϊατρικές Ειδικότητες και Υπηρεσίες, και σε αρμονική συνεργασία με τους τοπικούς ιατρούς.

Στο πλαίσιο αυτό, η +πλευση καινοτόμησε φέτος, αντικαθιστώντας τα έγχαρτα ιατρικά δελτία με μια ψηφιακή εφαρμογή, που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από την ομάδα μας. Η εφαρμογή επιτρέπει την ακριβή καταγραφή των στοιχείων των εξεταζόμενων και το ιατρικό ιστορικό τους τέθηκε στη διάθεση των γιατρών της ομάδας εμπλουτιζόμενο με τα εκάστοτε ευρήματα κάθε ιατρού. Το ιστορικό διαμοιράζεται αυτομάτως σε κάθε γιατρό μελλοντικά που θα προσφύγει ο εξεταζόμενος, προσφέροντας ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη πληροφορία και συνεπώς διευκολύνει σημαντικά την διαγνωστική διαδικασία.

Συλλέχθηκαν από τους κατοίκους όλων των νησιών 205 δείγματα αίματος, όπως επίσης και 33 κυτταρολογικές εξετάσεις (test pap), που μεταφέρθηκαν, με τη συνδρομή της BIOTRANS, και αναλύονται δωρεάν στα εξειδικευμένα εργαστήρια του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική. Τα αποτελέσματα, αφού συνεκτιμηθούν από τους γιατρούς της +πλευσης, προωθούνται (με πλήρη τήρηση των κανόνων GDPR) στους κατοίκους. Σε αρκετές περιπτώσεις, κλιμάκιο ιατρών πραγματοποίησε κατ’ οίκον επισκέψεις σε όσους δεν είχαν δυνατότητα μετακίνησης στα ιατρεία της ομάδας.

Συνολικά, προσήλθαν στα ιατρεία της ομάδας 679 κάτοικοι και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.216 εξετάσεις .

Στο πλαίσιο της αποστολής η +πλεύση, για την προσφορά πρόσθετων ιατρικών υπηρεσιών, συνεργάστηκε για ακόμα μια χρονιά με την Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος (Ε.Δ.Κ.Ε.) η οποία καθ’ όλη την διάρκεια πραγματοποίησε στειρώσεις στα αδέσποτα των νησιών και περιέθαλψε περίπου 51 αδέσποτα και οικόσιτα ζώα.

Προσφέροντας όχι μόνο δωρεάν διαγνωστικές υπηρεσίες αλλά και πρακτικές λύσεις, η +πλευση σε συνεργασία με την εταιρεία Στάμου Ακουστικά Βαρηκοΐας και προσέφεραν δωρεάν 4 ακουστικά βαρηκοΐας στους νησιώτες που είχαν ανάγκη.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες πολιτιστικές και ενημερωτικές δράσεις, για τα παιδιά και τους εφήβους των νησιών, πραγματοποιήθηκαν:

Για τους μαθητές,

Σεμινάρια σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης «Οι έφηβοι ρωτούν» με θέμα τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα.

«Εργαστήρια Ρομποτικής STEAM Μικροί Επιστήμονες»

«Σαρδελάκι» - Εργαστήρια παραμυθιού βιβλιοπαρουσίαση και δημιουργικό παιχνίδι για το ομώνυμο βιβλίο

Για τους ενήλικες,

ενημέρωση για την υπογεννητικότητα (από την HOPEGENESIS ),

), σεμινάρια σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης με θέμα «Πώς μιλάμε στα παιδιά για το σεξ και τη σεξουαλικότητά τους»

Μαζί με την ομάδα και φέτος η ΜΟΝΙΚΑ που έδωσε δύο ξεχωριστές συναυλίες με την κιθάρα της στους Λειψούς και τη Δονούσα.

Με την πολύτιμη βοήθεια χορηγών, η +πλεύση πραγματοποίησε τις εξής ενέργειες και έργα υποδομής αξίας €180.000, αναβαθμίζοντας το βιοτικό επίπεδο τόσο των 2.826+ κατοίκων όσο και των επισκεπτών:

Δωρεά εξοπλισμού & υλικών του αγροτικού Ιατρείου της Σερίφου ( Graham Shipping )

) Ανακατασκευή γηπέδου στη Σίκινο ( Τ rastor , Ντάβος κ.α)

κ.α) Ανακατασκευή δύο γηπέδων στην Ανάφη ( Hill , Okto )) και δωρεά αθλητικού εξοπλισμού στο σχολείο ( Graham Shipping )

)) και δωρεά αθλητικού εξοπλισμού στο σχολείο ( ) Φωταγώγηση δρόμου στο Αγαθονήσι ( Volton ) και Ανάγκες Δήμου & Λιμεναρχείου ( Ντάβος )

) και Ανάγκες Δήμου & Λιμεναρχείου ( ) Ανακατασκευή Δημοτικού σχολείου Δονούσας ( Premia Properties ) , βιβλιοθήκες και άλλα έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ( ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου FOURLIS ) καθώς και στύλοι, φιλέ πετοσφαίρισης και τέρματα ποδοσφαίρου για τον προαύλιο χώρο του σχολείου ( PANDA SPORTS )

) , βιβλιοθήκες και άλλα έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ( ) καθώς και στύλοι, φιλέ πετοσφαίρισης και τέρματα ποδοσφαίρου για τον προαύλιο χώρο του σχολείου ( ) Στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξής της, η Iolcos Hellenic Maritime Enterprises Co . Ltd . δώρισε προηγμένο εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνίας (VHF) στα σκάφη της +πλευσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων επικοινωνίας της ομάδας

δώρισε προηγμένο εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνίας (VHF) στα σκάφη της +πλευσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων επικοινωνίας της ομάδας Ανακατασκευή του εξωκλησιού Αγίου Παντελεήμονα Αγαθονησίου (δωρεά Οικογένειας Στεριώτη εις μνήμην Γεώργιου Στεριώτη)

Επιπλέον, η +πλευση προχώρησε σε δωρεά εκπαιδευτικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, βιβλίων, παιχνιδιών και αναλωσίμων, ενισχύοντας τις εκπαιδευτικές υποδομές όλων των βαθμίδων των σχολείων των νησιών που επισκέφτηκε, αναβαθμίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία 25+ σχολεία. Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια στάθηκαν φέτος οι, Πλαίσιο, Alpha Bank, Σχολή Μωραΐτη, Giovas Group of Brands.

Η +πλευση εγκαινίασε φέτος μία σπουδαία συνεργασία με το Kaizen Foundation με σκοπό να υποστηρίξει αριστούχους μαθητές των ακριτικών νησιών μέσω της παροχής υποτροφιών για την φοίτησή τους σε κρατικά Πανεπιστήμια. Η βασική προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για χορήγηση υποτροφίας είναι ο υποψήφιος να έχει βαθμό απολυτηρίου πάνω από 18. Για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, θα δοθούν δύο υποτροφίες. Έκαστη περιλαμβάνει κάλυψη εξόδων διαβίωσης για φοιτητές και φοιτήτριες στο ποσό των €12,000 ετησίως και έως και 4 χρόνια φοίτησης.

Στον τομέα αυτό, και IST College, σε συνεργασία με την +πλευση, προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026 υποτροφία πλήρους φοίτησης, σε προπτυχιακό πρόγραμμα (Bachelors), τριετούς διάρκειας, αξίας έως 25.000 ευρώ. Η υποτροφία απευθύνεται σε τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου της σχολικής χρονιάς 2024-25 ή απόφοιτους Λυκείου, σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές των Ελληνικών νησιών και της Ελληνικής ηπειρωτικής χώρας. H προκήρυξη των υποτροφιών έχει αναπτυχθεί για την υποστήριξη οικονομικά ασθενέστερων τελειόφοιτων μαθητών λυκείου, προκειμένου ανεμπόδιστα να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές στο αντικείμενο που επιθυμούν.

Ο Διάπλους υποστηρίχτηκε έμπρακτα από τη γενναιοδωρία της Peninsula Petroleum που προσέφερε τα καύσιμα της αποστολής, την ασφαλιστική εταιρία Ergo Ασφαλιστική για την παροχή δωρεάν ασφαλιστικής κάλυψης, την CERESOLE INSURANCE και τον Γρηγόρη Ceresole προσωπικά για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση των σκαφών της αποστολής, την Olympic Marine για την φιλοξενία των σκαφών μας και την Technohull για την προσφορά του πρωτοεμφανιζόμενου σκάφους XPD (της νέας σειράς The Expedition Series) για τις ανάγκες της αποστολής. Επιπλέον, σημαντική η αρωγή των, Lalizas, PYLETECH DEVELOPMENT και XCLUSIV SHIPBROKERS INC, ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ (διάθεση φωτογραφικών φακών, χρηστικών φακών, powerbanks Powered by Varta ), η Coca-Cola Τρία Έψιλον (παροχή νερών & αναψυκτικών) και η Pharmacy295.

Η +πλευση από το 2014 έως σήμερα, στις 24 αποστολές της σε 38 μικρά και ακριτικά νησιά της χώρας, έχει πραγματοποιήσει σχεδόν 20.971 ιατρικές εξετάσεις σε παραπάνω από 11.084 νησιώτες, ενώ έχει υλοποιήσει 52 έργα υποδομής, βελτιώνοντας την καθημερινότητα 22.126 κατοίκων.

