Σύμφωνα με το Δείκτη “Digital Consumer Experience Index” της Gartner, Inc, οι τράπεζες είναι μακράν ο πιο “ώριμος” τομέας όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει στον καταναλωτή. Ακόμη και στον τομέα των τραπεζών, που έχει τις καλύτερες επιδόσεις ως προς την ψηφιακή εμπειρία που προσφέρει, μόνο το 16% των καταναλωτών βαθμολογεί τις υπηρεσίες που λαμβάνει με τον ανώτερο βαθμό. Για παράδειγμα, σύμφωνα τουλάχιστον με την έρευνα της Gartner, μεταξύ των καταναλωτών που έχουν χρησιμοποιήσει ψηφιακές υπηρεσίες από διάφορους κλάδους της οικονομίας, το 26% (τράπεζες) και το 49% (Δημόσιος Τομέας) βαθμολογούν τις αντιλήψεις τους στα χαμηλότερα δύο επίπεδα, γεγονός που αφήνει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης για τις ίδιες τις εταιρείες.

