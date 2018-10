Το νέο όργανο αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SCARBO (Space Carbon Observatory) ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο, που ξεκίνησε φέτος τον Ιανουάριο και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021, χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος "Ορίζων 2020" της ΕΕ και σε αυτό συμμετέχουν δέκα ευρωπαϊκοί ερευνητικοί φορείς και εταιρείες. Το συντονισμό έχει αναλάβει η αεροδιαστημική εταιρεία Airbus Defence and Space με έδρα την Τουλούζη.

Το διεθνές συνέδριο Οπτικής του Διαστήματος ICSO 2018 (International Conference on Space Optics) θα πραγματοποιηθεί στον Πλατανιά Χανίων, στις 9 έως 12 Οκτωβρίου.

