Επαγγελματίες της βιομηχανίας παιχνιδιών που γνωρίζουν τα σχέδια της Sony για την μελλοντική της κονσόλα ανέφεραν στους Financial Times ότι σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις δεν σχεδιαζόταν κάποια μεγάλη διαφοροποίηση από το PS4, καθώς η αρχιτεκτονική θα παραμείνει η ίδια.

Την πληροφορία για την νέα κονσόλα την επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Κενιτσίρο Γιοσίντα στους Financial Times, αν και αρνήθηκε να ονομάσει την μελλοντική κονσόλα της εταιρείας ως το «PlayStation 5». Η τοποθέτηση τους προέδρου της Sony έρχεται σε μια στιγμή που η εταιρεία καλείται να αντιμετωπίσει τις αλλαγές στις προτιμήσεις του κοινού που έχουν οδηγήσει στην θεαματική αύξηση της αγοράς παιχνιδιών για smartphone που έχει φθάσει σε αξία τα 70 δισ. δολάρια.

