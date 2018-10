To Google Glass ήταν ένα προϊόν που παρουσιάστηκε το 2012 ωστόσο δεν έφτασε ποτέ στο ευρύ κοινό, καθώς η εταιρεία κατήργησε την διάθεσή του το 2015. Υποσχόμενο τη νέα μόδα στη οπτική το Glass παρουσιάστηκε με πολλά προβλήματα τόσο στη χρήση του όσο και στην ασφάλεια των χρηστών.

To Lively ήταν ένα πρότζεκτ της Google, το οποίο διήρκησε λιγότερο από ένα χρόνο και μετά χάθηκε από τον χάρτη το 2008. Μέσω ενός εικονικού κόσμου το συγκεκριμένο εργαλείο έδινε στους χρήστες τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τους φίλου τους εικονικά.

