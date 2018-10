Στον δρόμο που χάραξε η Apple και η Samsung ακολουθεί η Google, που παρουσίασε τα νέα της κινητά Pixel 3 και Pixel 3 XL.

Ειδικότερα τα νέα Pixel 3 έχουν περισσότερες λειτουργίες αλλά και υψηλότερη αρχική τιμή. Η τιμή του Pixel 3 ξεκινά από τα 799 δολάρια ή τις 739 λίρες στη Βρετανία, ενώ το Pixel 3 XL θα κοστίζει από 899 δολάρια ή 869 λίρες.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Το Pixel 3 έχει οθόνη 5,5 ιντσών και μνήμη 64 GB, ενώ η οθόνη του Pixel 3 XL είναι 6,3 ίντσες και ο αποθηκευτικός του χώρος είναι 128 GB. Όμως, το δυνατό χαρτί των νέων κινητών της Google, είναι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Κατά την παρουσίαση των νέων Pixel ο αντιπρόεδρος της Googel, Ρικ Όστερλο αναφέρθηκε εκτενώς στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που παρέχονται μέσω του Google Assistant. Μια απ’ αυτές είναι το «Call Screen» το οποίο θα «σαρώνει» αυτόματα τις κλήσεις απαντώντας σε αυτές και θα ρωτά ποιος καλεί και για ποιο λόγο. Έτσι δεν θα χρειάζεται κανείς να απαντά σε κλήσεις για πωλήσεις ή προώθηση προϊόντων.

Εφαρμογές, υπηρεσίες και χρώματα

Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης όμως χρησιμοποιούνται και στην κάμερα των κινητών, η οποία έρχεται με ένα νέο χαρακτηριστικό με την ονομασία «Top Shot». Ουσιαστικά η κάμερα θα «αποφασίζει» τις καλύτερες στιγμές για να πάρει μια φωτογραφία. Επίσης διαθέτει ειδικές λειτουργίες για χαμηλό φωτισμό (Night Sight), καθώς και για μεγάλο zoom χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητα (Super Res Zoom). Πέρα από τις πίσω κάμερες, τα νέα Pixel διαθέτουν δύο κάμερες και στην μπροστινή όψη.

Τα Pixel 3 και Pixel 3 XL έρχονται σε τρία χρώματα, με περίεργα ονόματα: Just Black, Clearly White και Not Pink. Το πίσω μέρος των κινητών είναι γυάλινο.

Τα πρώτα κινητά αναμένεται να φθάσουν στις ΗΠΑ στις 17 Οκτωβρίου, και στη Βρετανία την 1η Νοεμβρίου, ενώ περισσότερες χώρες αναμένεται να προστεθούν τον επόμενο μήνα.