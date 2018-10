«Οι παγκόσμιες τάσεις του ΙοΤ δείχνουν ότι πρόκειται για μία τεχνολογία που όχι μόνο ήρθε για να μείνει, αλλά και φιλοδοξεί να διασυνδέσει τα πάντα γύρω μας. Οι άνθρωποι οφείλουν να προετοιμαστούν για αυτή την εξέλιξη, καθώς ένας νέος, διασυνδεδεμένος κόσμος έρχεται να προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για όλες τις επιχειρήσεις, μέσω του ΙοΤ. Αποστολή της Vodafone είναι να σταθεί στο πλευρό των επιχειρήσεων ως ένας αξιόπιστος συνεργάτες σε αυτό το ταξίδι τους προς το ΙοΤ. Χάρη στη μεγάλη μας εξειδίκευσή σε ένα μεγάλο εύρος τομέων της οικονομίας μπορούμε να εγγυηθούμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που θα μετασχηματίσουν αποτελεσματικά μία επιχείρηση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο όμιλος Vodafone είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών ΙοΤ στον πλανήτη, με περισσότερες από 74 εκατ. συνδέσεις» τόνισε με τη σειρά του ο Head of Global Sales IOT του Ομίλου Vodafone, κ. Tony Guerion.

Το Internet of Things (ΙοΤ) προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και οφέλη που ενδυναμώνουν και βοηθούν επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, να ενισχύσουν την αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Και η Vodafone, ως αξιόπιστος συνεργάτης με διεθνές αποτύπωμα, μπορεί να τις υποστηρίξει στη μετάβασή τους προς την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση μέσα από τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις.

