Για τα αποτελέσματα της μελέτης η Arthur D. Little απευθύνθηκε σε υψηλόβαθμα στελέχη περισσοτέρων από 15 μεγάλων αεροδρομίων σε όλο τον κόσμο και έλαβε υπόψη απόψεις από μια πληθώρα ειδικών της βιομηχανίας.

Ο κ. Russell Pell, Managing Partner στην Arthur D. Little είπε: «Αυτή η μελέτη αναδεικνύει την πραγματικά μετασχηματιστική δύναμη της ψηφιακής τεχνολογίας για τα αεροδρόμια, με απτά οφέλη που επεκτείνονται και αρκετά πέρα από την εξοικονόμηση κόστους. Ενώ υπάρχουν πολλά αεροδρόμια που έχουν ξεκινήσει να αξιοποιούν ψηφιακές λύσεις για την επεξεργασία επιβατών, θα πρέπει όλα τα αεροδρόμια, όλων των μεγεθών να αντιμετωπίσουν και να υπερπηδήσουν μια σειρά από πολιτισμικά και οργανωτικά εμπόδια, τα οποία καλούνται να αλλάξουν με μια διαρκή δέσμευση προς τη ψηφιακή μεταμόρφωση.»

Ο κ. John Jarrell, Επικεφαλής του Airport IT στην Amadeus δήλωσε: «Καθώς οι προσδοκίες των επιβατών, των αεροπορικών εταιρειών και των ενδιαφερόμενων μερών αυξάνονται, τα αεροδρόμια πρέπει να μεγιστοποιήσουν την υπάρχουσα υποδομή τους, να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και να εξασφαλίσουν ότι οι λύσεις τους προσφέρουν αξία σε όλους τους stakeholders. Αυτή η μελέτη αποδεικνύει ότι η ψηφιακή τεχνολογία τους προσφέρει τα εφόδια να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Ο δρόμος προς την ψηφιακή μεταμόρφωση δεν είναι εύκολος, ωστόσο όλα τα αεροδρόμια που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν ξεκινήσει ήδη το ταξίδι προς την ψηφιακή εξέλιξη, με διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας το καθένα, και αναγνωρίζουν ότι οι προσπάθειες για την ψηφιακή μεταμόρφωση μπορούν να φέρουν πραγματικά ριζοσπαστικά αποτελέσματα.»

Με αυτό το γεγονός υπόψη, η Amadeus ανάθεσε στην Arthur D. Little να εκτιμήσει τη δυναμική των ψηφιακών τεχνολογιών μέσα στο περιβάλλον των αεροδρομίων.

