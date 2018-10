Στο μέλλον, οι κυβερνοεπιθέσεις ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται τα εμφυτεύματα μνήμης για να κλέψουν, να παρακολουθήσουν, να αλλάξουν ή να ελέγξουν τις ανθρώπινες αναμνήσεις. Και ενώ απέχουμε αρκετές δεκαετίες από τις πιο ριζοσπαστικές απειλές, η απαραίτητη τεχνολογία υπάρχει ήδη με τη μορφή συσκευών βαθιάς εγκεφαλικής διέγερσης. Οι επιστήμονες μαθαίνουν πώς δημιουργούνται μνήμες στον εγκέφαλο και μπορούν να τις στοχεύσουν, να τις αποκαταστασήσουν και να τις ενισχυσούν χρησιμοποιώντας εμφυτεύσιμες συσκευές. Ωστόσο, υπάρχουν τρωτά σημεία στο συνδεδεμένο λογισμικό και αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για τις απειλές που έπονται τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με νέα έκθεση ερευνητών της Kaspersky Lab και της Ομάδας Λειτουργικής Νευροχειρουργικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο Kaspersky Next στη Βαρκελώνη.

