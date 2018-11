Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι χάνουν τόσο γρήγορα τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων; Αυτό, καθώς και πολλές άλλες ερωτήσεις σχετικά με το ζήτημα της ιδιωτικής ζωής, συζητήθηκαν λεπτομερώς σε ένα πάνελ με τίτλο «Η τιμή της ιδιωτικότητας στην εποχή του απλόχερου διαμοιρασμού δεδομένων» στο συνέδριο Kaspersky Next στη Βαρκελώνη. Ο Marco Preuss (Διευθυντής στο Ευρωπαϊκό τμήμα της GReAT, Kaspersky), η Eva Galperin (CEO της EFF) και η Nevena Ruzic (Επικεφαλής συμμόρφωσης στο γραφείο του Επιτρόπου Πληροφόρησης της Σερβία) μοιράστηκαν την τεχνογνωσία τους σχετικά με το θέμα.

Από τις διευθύνσεις email μέχρι τους αριθμούς των κινητών μας τηλεφώνων και από τους χώρους εργασίας μας μέχρι τις ημερομηνίες γεννήσεώς μας, υπάρχει ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών για εμάς στο online περιβάλλον. Οι Ευρωπαίοι έχουν χάσει την αίσθηση του βαθμού στον οποίο έχουν διαδοθεί τα προσωπικά τους δεδομένα. Δεν γνωρίζουν ποιες εταιρείες ή πλατφόρμες διαθέτουν πληροφορίες για την ταυτότητά τους ή ακόμα και τι υπάρχει στο διαδίκτυο για τα παιδιά τους. Αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στο Kaspersky Next, το συνέδριο που διοργάνωσε η Kaspersky Lab στη Βαρκελώνη από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου και στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίοι ειδικοί του κυβερνοχώρου. Με στόχο την επίλυση του παραπάνω ζητήματος το incubator για start-ups της εταιρείας παρουσιάζει μία δοκιμαστική έκδοση της υπηρεσίας Audit Privacy, ειδικά σχεδιασμένη για να παρέχει στους καταναλωτές έναν τρόπο να μάθουν τι πληροφορίες υπάρχουν για αυτούς στο διαδίκτυο.

