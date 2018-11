Σε έναν παγκόσμιο “πόλεμο καινοτομίας” δείχνει να έχει επιδοθεί ο επιχειρηματικός κόσμος, με τον ανταγωνισμό να ωθεί τις εταιρείες, διεθνώς, σε ένα μπαράζ επενδύσεων στο R&D. Για το 2018 καταγράφεται αύξηση κατά 11% της ετήσιας παγκόσμιας εταιρικής δαπάνης σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development-R&D), αγγίζοντας τα επίπεδα - ρεκόρ των $782 δις. Μάλιστα, οι σχετικές δαπάνες αυξάνονται για το 2018 σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη και σχεδόν σε όλους τους κλάδους.

