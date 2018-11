Ακολουθώντας την αρχή «first come first served», δελτίο WiFi4EU θα λάβουν οι πρώτοι 2.800 δήμοι. Κάθε κράτος-μέλος θα λάβει τουλάχιστον 15 κουπόνια, ενώ τα επόμενα δύο χρόνια, θα ακολουθήσουν τρεις ακόμα κλήσεις ενδιαφέροντος για το WiFi4EU, ανά περίπου 6 μήνες.

