Εφαρμογές τύπου Airbnb Αναφορικά με τους λόγους χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα, η έρευνα διαπιστώνει ότι, κατά το 2018, η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι ο πρώτος κατά σειρά λόγος χρήσης με ποσοστό 89,4%. Έπεται η αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (75,3%), η συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (73,4%), η μουσική (72%), η αναζήτηση πληροφοριών υγείας (65,2%), η πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, με χρήση web κάμερας μέσω του Διαδικτύου (61,1%), η παρακολούθηση δωρεάν video (59,3%), η πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών (37,8%), τα παιχνίδια (31,2%), η παρακολούθηση προγράμματος διαδικτυακής τηλεόρασης (17,1%), η παρακολούθηση video on demand (10,6%), το κλείσιμο ραντεβού online με γιατρό (9,8%), η πώληση μέσω δημοπρασιών (4,6%).

