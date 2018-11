Μέσω του κινητού τηλεφώνου μπαίνει στο διαδίκτυο η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δείχνοντας την τάση που υπάρχει σε όλον τον κόσμο και παραπέμπει σε ολική κατίσχυσή του στο νέο κόσμο της συνδεσιμότητας.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αναφορικά για το βαθμό χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα ελληνικά νοικοκυριά και τις οικογένειες τους η συσκευή που χρησιμοποιείται περισσότερο για πρόσβαση στο ίντερνετ είναι το κινητό ή το smart phone σε ποσοστό 81,2% , φορητό υπολογιστή χρησιμοποιεί ο 1 στους 2 (54,2%), επιτραπέζιο υπολογιστή το 45,7%, tablet το 32,6% ,και κάποια άλλη κινητή συσκευή ( φορητή κονσόλα παιχνιδιών, media player, smart ρόλοι κλπ).

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας και ο Γενικός Διευθυντής της Γιώργος Στεφανόπουλος τα δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών εξελίσσονται ραγδαία και πλέον αποτελούν τη βάση της αναπτυξιακής διαδικασίας σε ένα mobile 1st κόσμο. Όπως αναφέρεται, χρειάστηκαν μόλις 5 χρόνια για να καλυφθούν με τεχνολογία 4G δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, σε σύγκριση με τα 8 που χρειάστηκαν για την ίδια πληθυσμιακή κάλυψη με τεχνολογίες 3G και πολύ σύντομα και τα 5G θα αποτελούν καθημερινότητα. «Η ταχύτητα στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών Κινητών Επικοινωνιών ως εκ τούτου διαδραματίζει προοδευτικά ολοένα καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση αναπτυξιακού πλεονεκτήματος» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Στεφνόπουλος και σημειώνει ότι το όραμα της ΕΕ για τα δίκτυα επόμενης γενιάς είναι σε λιγότερο από μια δεκαετία οι τομείς τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών να ενοποιηθούν σε μια κοινή υποδομή πολύ υψηλής χωρητικότητας. Ωστόσο αυτό το όραμα προϋποθέτει ευελιξία και επεκτασιμότητα των υποδομών, αλλά και συνεργατικότητα ώστε να αυξηθεί η ζήτηση για τις νέες υπηρεσίες. «Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών έχουν αναχθεί σε βασική υποδομή, όπως ακριβώς τα δίκτυα ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και ύδρευσης, σε βαθμό που πλέον τα αντιλαμβανόμαστε σε περιπτώσεις διατάραξης της λειτουργίας τους» τονίζεται σχετικά.

96,6% μπαίνει στο διαδύκτιο μια φορά την εβδομάδα

Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ καθημερινή συνήθεια στη συντριπτική πλειοψηφία όσων έχουν πρόσβαση στο διαδύκτιο (76,5%) είναι η συνδεσιμότητα εν κινήσει, εκτός της κατοικίας τους ή του εργασιακού τους χώρου, από φορητή συσκευή, δηλαδή από κάποιο κινητό τηλέφωνο ή smart phone, ή μέσω φορητού υπολογιστή (laptop,notebook,netbook; ή tablet) ή κάποιας άλλης φορητής συσκευής.

Από τους χρηστές αυτούς κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιεί σχεδόν το σύνολο όσων είναι ηλικίας από 16 έως 24 ετών (93,3%) και ο ένας στους 2 ηλικίας από 65 έως 74 ετών. Αντίθετα αναφορικά με τις άλλες συσκευές τα ποσοστά στις διάφορες ηλικιακές κατηγορίες είναι παρόμοια.

Γιατί χρησιμοποιούν το διαδίκτυο;

Ως προς του λόγους για τους οποίους οι έλληνες χρησιμοποιούν το διαδύκτιο παρατηρείται ότι, κατά το 2018, η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι ο πρώτος κατά σειρά λόγος χρήσης του διαδικτύου με ποσοστό 89,4%.Ακολουθουν:

-η αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων: 75,3%.

-η συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, instagram, snapchat κ.λπ.): 73,4%.

-η μουσική (π.χ. web ραδιόφωνο, You Tube, μουσική συνεχούς ροής (streaming): 72,0%

- η αναζήτηση πληροφοριών υγείας, σχετικά με ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύματα, παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία κ.λπ. : 65,2%.

-η πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, με χρήση web κάμερας μέσω του διαδικτύου (Skype, Facetime, Viber, Whats App κ.λπ.) : 61,1%.

-η παρακολούθηση video (δωρεάν), κάνοντας χρήση υπηρεσιών διαμοιρασμού αρχείων (sharing services), όπως π.χ. από το You Tube: 59,3%.

-η πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών: 37,8%.

-παιχνίδια: 31,2%.

-η παρακολούθηση προγράμματος διαδικτυακής τηλεόρασης συνεχούς ροής (streamed), είτε ζωντανά είτε όχι (catch up), από τηλεοπτικούς σταθμούς: 17,1%.

- η παρακολούθηση video on demand από εμπορικές εταιρείες (όπως Nova Go, Cosmote TV Go, Netflix): 10,6%.

-το κλείσιμο ραντεβού online διαδικτυακά με γιατρό νοσοκομείου, μονάδας υγείας ΠΕΔΥ ή Κέντρου Υγείας: 9,8%.

- η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών μέσω δημοπρασιών, π.χ. μέσω e-Bay: 4,6%.

Ψηφιακή οικονομία και τουρισμός

Με την έρευνα συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικτυακές υπηρεσίες συνεργατικής οικονομίας (collaborative economy), και πιο συγκεκριμένα, τις διαδικτυακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για εξασφάλιση καταλύματος και υπηρεσιών μεταφοράς από ιδιώτες.

-1 στους 10 (9,6%), τη χρονική περίοδο Απριλίου 2017 – Μαρτίου 2018, χρησιμοποίησε πλατφόρμες (ιστοσελίδες ή εφαρμογές), προκειμένου να εξασφαλίσει κατάλυμα (δωμάτιο, διαμέρισμα, κατοικία, εξοχικό σπίτι διακοπών κ.λπ.) από άλλον ιδιώτη για προσωπική χρήση και

-1 στους 25 (4,2%) διευθέτησε τη μεταφορά / μετακίνησή του (π.χ. με αυτοκίνητο) από άλλον ιδιώτη, για προσωπική χρήση.

Σε σχέση με τα στοιχεία του έτους 2017, καταγράφεται αύξηση 88,2% στη χρήση ιστοσελίδων ή εφαρμογών για την εξασφάλιση καταλύματος από άλλον ιδιώτη και αύξηση 133,3% στη χρήση ιστοσελίδων ή εφαρμογών για τη διευθέτηση μεταφοράς / μετακίνησης από άλλον ιδιώτη.

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Τέλος, 1 στους 2 (49,7%), ηλικίας 16 – 74 ετών, χρησιμοποίησε, τη χρονική περίοδο Απριλίου 2017 – Μαρτίου 2018, για προσωπική χρήση, τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Αύξηση 4,9% καταγράφεται στο ποσοστό του πληθυσμού που έκανε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε σχέση με το ποσοστό που καταγράφηκε ένα έτος πριν.

Οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν κάθε συναλλαγή των πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση. Ειδικότερα, συναλλαγές αναφορικά με υποχρεώσεις των πολιτών (φορολογική δήλωση κ.λπ.), επίσημα έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης κ.λπ.), υπηρεσίες εκπαίδευσης (δημόσιες βιβλιοθήκες, πληροφόρηση και εγγραφή σε σχολεία ή ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα), υπηρεσίες δημόσιας υγείας (προγραμματισμός ραντεβού, χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς κ.λπ.).

Να σημειωθεί ότι στην Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα ερευνήθηκαν 5.205 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό.

Γιώργος Αλεξάκης