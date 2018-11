Την ηλεκτρονική οδό αναμένεται να επιλέξουν και φέτος οι Millennials για τις εορταστικές αγορές τους. Η γενιά των Millennials βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους διεθνούς λιανεμπορίου - ηλεκτρονικού και φυσικού - και όχι άδικα, αφού, για παράδειγμα, μόνο στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύει καταναλωτικές δαπάνες $600 δις. Μεταξύ όλων των καταναλωτών, η γενιά των Millennials είναι εκείνη που, κατά κύριο λόγο, στρέφεται στην τεχνολογία για να κάνει τις αγορές των εορτών. Σύμφωνα με ανάλυση του “Business Insight Intelligence”, οι Millennials επιδεικνύουν μια αυξημένη τάση προς την on line αγορά, με το 60% να δηλώνει ότι σκοπεύει να αγοράσει τα δώρα των εορτών από τον υπολογιστή, ενώ το 55% από τη φορητή του συσκευή.

