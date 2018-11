Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, οι αποστολές των Windows μειώθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2018, φθάνοντας τα 5,7 εκατ. συσκευές από 6,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Οι αποστολές αυξήθηκαν κατά 3% από το προηγούμενο τρίμηνο, με τη ζήτηση από το “Back to school” και τις αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων να τροφοδοτεί την αγορά.

